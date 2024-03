Tierheim in Nettetal Hündin Rosa sucht ein neues Zuhause

Rosa zeigt im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich ganz deutlich, dass sie dringend einen Menschen sucht, der viel Zeit für Kuscheleinheiten hat. Die Hündin signalisiert den Mitarbeitern, dass sie für ihr Leben gerne gestreichelt wird. Das war bislang in ihrem Daheim auch der Fall. Ihr Besitzer ist allerdings pflegebedürftig geworden und kann sich nicht mehr um Rosa kümmern. Seit dem 1. März lebt die Mischlings-Hündin, die rund sieben Jahre alt ist, im Tierheim. Welche Hunderassen sich in ihr wiederfinden ist schwer zu sagen. Fest steht, sie hat eine Schulterhöhe von 40 Zentimetern und ist lieb. Telefon Tierheim: 02153 3785.