Wintereinbruch im Kreis Viersen : Unfälle, Busausfälle, Rodelfreude

Kreis Viersen Erst kam der Eisregen, dann der Schnee: Der Wintereinbruch sorgte im Kreis Viersen für zahlreiche Unfälle, auch Busse und Züge fielen aus. Viele freuten sich aber über das klirrend kalte Wetter.

Auch Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs waren betroffen: So fielen wetterbedingt zahlreiche Züge aus. Ein Ersatzverkehr per Bus wurde wegen der eisglatten Straßen nicht eingerichtet. Bereits am Samstagabend gegen 22 Uhr hatte die SWK Mobil ihre Buslinien im Kreis Viersen eingestellt. Am Sonntagmorgen gingen alle Linien wieder an den Start. „Im Verlaufe des frühen Morgens wurde aber klar, dass im Kreis Viersen der Busverkehr aufgrund der Witterungsverhältnisse eingestellt werden musste“, so Sprecherin Dorothee Winkmann.