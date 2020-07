Nach Ticket-Ärger in Viersen : Bäder-Tickets ab Montag bei NEW im Stadthaus verfügbar

Viersen Dass die Tickets für das Bad Ransberg in Dülken zuletzt nur online buchbar waren, hatte vor allem bei älteren Kunden für Unmut gesorgt.

Kunden haben von Montag, 20. Juli, an wieder die Möglichkeit, Tickets für das Bad Ransberg in Viersen-Dülken am Schalter zu kaufen. Allerdings nicht vor Ort, sondern im Kundencenter des Betreibers NEW im Stadthaus am Rathausmarkt in Viersen.