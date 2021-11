RP-Verlosung : Tickets für „Holiday on Ice“ zu gewinnen

40 Eiskunstläufer zeigen bei der neuen Produktion „A new Day“ ihr Können. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Mehr als ein Jahr musste die beliebte Revue „Holiday on Ice“ pausieren. In wenigen Tagen feiert die neue Show in Grefrath Premiere. Hier gibt es Tickets zu gewinnen.

Nach 15-monatiger Pause ist die Eisshow „Holiday on Ice“ zurück mit einer neuen, mehr als zweistündigen Show: 40 der weltbesten Eiskunstläufer, darunter internationale Olympioniken und Meister, zeigen zusammen mit Artisten spektakuläre Acts auf höchstem Leistungsniveau. Am Mittwoch, 17. November, startet die Eisshow mit der Weltpremiere von „A New Day“ im Grefrather EisSport & EventPark unter der Leitung des neuen Kreativdirektors Francisco Negrin. Weitere Aufführungen gibt es täglich bis einschließlich Sonntag, 21. November. Für die Vorstellung am Donnerstag, 18. November, um 19.30 Uhr verlost unsere Redaktion 3x2 Tickets.