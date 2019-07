Schwalmtal : Gelungener Auftakt zum 16. Gesangs-Meisterkurs in Waldniel

Gelungener Auftakt zum 16. Gesangs-Meisterkurs in Waldniel

Schwalmtal Tenor Thomas Heyer und sein Klavierbegleiter Klaus Bernhard Roth wussten die Zuhörer beim Dozentenkonzert zu fesseln.

„Demnächst werden die Liedprogramme immer kürzer, und dafür wird die Liste der Zugaben immer länger“, scherzte Thomas Heyer beim Dozentenkonzert im gut besuchten Waldnieler Bürgerhaus. Der Gesangsprofessor an der Frankfurter Musikhochschule und sein mit ihm bestens harmonierender Klavierbegleiter Klaus Bernhard Roth, der in Frankfurt und Köln lehrt, hatten wahrlich eine reiche Palette publikumswirksamer tenoraler Bravourarien als willkommene Dreingaben mitgebracht. Der völlig in der Musik aufgehende Solist verlieh den bekannten Klängen strahlkräftigen tenoralen Glanz und brachte das Publikum zum Jubeln.