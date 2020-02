Niederkrüchten : Ermäßigung bei zwei und mehr Kindern

Carina und Jean Themanns mit den Kindern (v.l.) Isabelle (6) und Greta (3) haben mit ihrem Antrag den Stein ins Rollen gebracht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Seit gut einem Jahr diskutieren die politischen Gremien über die Gebührenordnung für die Offene Ganztagsschule. Jetzt gab es im Schulausschuss eine familienfreundliche Kehrtwende: Eine neue Satzung mit Geschwisterrabatt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Überraschende Kehrtwende im Schulausschuss: Einstimmig – bei einer Enthaltung der FDP – folgten die Mitglieder des Schulausschusses dem Bürgerantrag einer Familie, die Beitragssatzung für die Offene Ganztagsschule (OGS) zu ändern. Wenn der Rat diesem Beschluss folgt, wird die Verwaltung beauftragt, die Satzung für Geschwisterkinder zu ändern. Damit folgten die Politiker nicht dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die im Sinne der Haushaltskonsolidierung eine Ermäßigung der Beiträge für Geschwisterkinder ablehnte. Errechnet waren Mindereinnahmen von 10.500 bis 21.000 Euro.

Vor genau einem Jahr, am 1. Februar 2019, hat Familie Themanns auch im Namen weiterer Familien einen Bürgerantrag gestellt, die Beitragssatzung zur OGS in der Gemeinde Niederkrüchten zu ändern. Die Familie hat ein Kind in der OGS und ein Kind in einer Kita und muss für beide den vollen Elternbeitrag bezahlen. Dagegen heißt es bei der Nachbargemeinde Schwalmtal, bei gleichzeitiger Betreuung mindestens eines voll beitragspflichtigen Geschwisterkindes in einer Tageseinrichtung für Kinder wird der Elternbeitrag zur Offenen Ganztagsschule auf 50 Prozent des Beitrages reduziert.

Info Die Entscheidung liegt beim Rat der Gemeinde Die endgültige Entscheidung muss jetzt der Gemeinderat fällen. Die nächste Sitzung ist für Dienstag, 18. Februar, 19.30 Uhr geplant. Im Ratsinformationsdienst liegt dafür noch keine Tagesordnung vor.

Im Mai 2019 hatte der Haupt- und Finanzausschuss mit neun Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen beschlossen, die Satzung nicht abzuändern. In der folgenden Ratssitzung im selben Monat wird anders entschieden: Das Thema soll noch einmal im Schulausschuss behandelt werden. Die SPD-Fraktion regte einen Vergleich mit anderen Kommunen an. Der Vergleich mit Grefrath, Schwalmtal und Tönisvorst wurde in der aktuellen Vorlage jetzt mitgeliefert. In den Nachbargemeinden gibt es zwar unterschiedliche Regelungen, aber alle sahen auf 50 Prozent ermäßigte Beträge für Geschwisterkinder vor. Das machte es den Schulpolitikern im Ausschuss jetzt leicht, eine ähnliche Praxis auch für Niederkrüchten zu fordern. Für die SPD-Fraktion erklärte Marco Goertz, den Beschlussvorschlag der Verwaltung abzulehnen und für eine Ermäßigung bei den Geschwisterkindern zu stimmen. Auch Arnd Küppers erklärte für die CDU-Fraktion, etwas für die Familien zu tun und für eine Ermäßigung zu stimmen. Das gelte in vielen anderen Gemeinden, warum dann nicht in Niederkrüchten. Anja Degenhardt (Grüne) erinnerte daran, bereits im Mai 2019 gegen den Verwaltungsvorschlag gestimmt zu haben. Als familienfreundliche Gemeinde müsse man für den Bürger­antrag stimmen.

Goertz (SPD) wollte jetzt von der Kämmerin Marie-Luise Schrievers wissen, was es die Gemeinde koste, ganz auf die OGS-Beiträge zu verzichten. Das wären Mindereinnahmen von 100.000 Euro je Grundschule, also 200.000 Euro. Da die Gemeinde den Soli künftig einspare, wäre das Geld da, so Goertz weiter. In einer Präsentation hatte vorher André Janßen, bei der Gemeinde im Fachbereich I für Soziales, Sport und Bildung zuständig, Fallbeispiele aufgezeigt. Dabei ergab sich der Eindruck, dass vor allem die Besserverdienenden den größten Spareffekt erzielen würden.

Johannes Wahlenberg (CDU) sah angesichts des Haushaltes keinen Grund, mit dem Füllhorn Geschenke zu verteilen. Auch er wies auf die Entlastung von Besserverdienenden hin. Aber auch in der CDU-Fraktion setzte man die familienpolitische Bedeutung über die rein fiskalische. Die Doppelbelastung für Familien mit zwei Kindern solle beendet werden, so Arndt Küppers (CDU). Für Andreas Krämer (SPD) bleibt eine Gerechtigkeitslücke, weil Patchworkfamilien nicht immer in den Genuss der Geschwisterermäßigung kommen.