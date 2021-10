Medizin in Viersen-Süchteln : Neue Oberärztin am St.-Irmgardis-Krankenhaus

Viersen-Süchteln Mit Thekla Schwarzlose erhält die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Onkologie am St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln unter Chefarzt Ulrich Bauser Verstärkung.

Schwarzlose studierte in Göttingen Medizin und verbrachte ihre ersten Arzt-Jahre in Göttingen und Wolfenbüttel. Lange Jahre war sie an einem Neusser Krankenhaus tätig, zunächst als Assistenzärztin, später als Oberärztin, immer im Bereich der Inneren Medizin. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie, hat die Zusatzbezeichnungen Diabetologie, Palliativ- und Rettungsmedizin sowie Ernährungsmedizin. Zudem war sie acht Jahre lang Notärztin in Wolfenbüttel und im Rhein-Kreis Neuss und anschließend acht Jahre eine der leitenden Notärzte im Rhein-Kreis.