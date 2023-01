Kultur in Brüggen Theaterverein probt für neue Komödie

Es geht ganz schön hart zu bei den Heppners und ihren Freundinnen: Karin, Selma und Lotte liefern sich Wortgefechte, die es in sich haben. Es geht um Männer, um Sex, ums gute oder eben gar nicht gute Aussehen. In einem aber sind die Frauen sich (fast) einig: Unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!“ rufen sie in der Nachbarschaft zu einem Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken auf. Zu viele Schreckensmeldungen über Skandalfunde in Nahrungsmitteln haben sie aufgeschreckt.