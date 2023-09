Theaterprojekt in Viersen-Süchteln Wo der Zuschauer auf die Bühne darf

Fünf Frauen sitzen mit Louisa Kistemaker und dem Dramaturgen und Regisseur Amit Ron in einer Runde in der Königsburg. Ein intensives Probenwochenende geht für die Gruppe zu Ende. „Das ist mental anstrengend“, sagt Beate Nagel. Aber es ist nicht nur anstrengend, so berichten die Teilnehmer des partizipativen Theaterworkshops „Brücken statt Mauern“, es ist auch bereichernd. Louisa Kistemaker und Amit Ron hatten zu einem besonderen Projekt eingeladen: Ein Theaterstück sollte entstehen, das von den Schauspielerinnen entwickelt wird und das sich während der Aufführung durch das Eingreifen des Publikums ständig verändern kann. Partizipatives oder Forum-Theater wird diese Art des Spielens genannt: Sie wurde vor 70 Jahren in Brasilien entwickelt und hat das Ziel, Theater für alle Menschen erreichbar zu machen. Theater soll nicht Fertiges präsentieren, sondern zu einem Dialog einladen. Ein Dialog, der die Realität im Blick hat und zur Veränderung aufruft.