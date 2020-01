Kultur in Schwalmtal : Theatercollage erinnert an Kinder-Euthanasie

Schwalmtal „Das Schutzengelhaus“ ist eine ungewöhnliche Theater-Collage. Für Freitag, 24. Januar, sind zwei Aufführungen in der Achim-Besgen-Halle geplant.

Eine Annäherung an die Kinder-Euthanasie in Hostert bietet das Theater Mini-Art am Freitag, 24 Januar, mit dem Stück „Das Schutzengelhaus“. Um 10 Uhr beginnt in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße in Schwalmtal-Waldniel, eine Vorführung für Schulen, um 18 Uhr folgt eine offene Aufführung. Der Einritt ist kostenfrei.