Theaterpremiere in Nettetal Das Drama einer Familie in all seinen Facetten

Zum Ensemble für den „Inspektor“ gehören Axel Dammer, Wybke Reuther, Monique Kaiser, Erik Tretbar, Frederik Derendorf, der auch die Regie führt, Nahla Ayebe und Carina Dahmen. Das Bühnenbild liegt in den Händen von Fabian Matussek. Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 26., Samstag, 27. und Sonntag, 28. April, am Freitag, 3. und Samstag, 4. Mai, jeweils ab 20 Uhr, im Pavillon am Werner Jaeger-Gymnasium, Zugang über die Wevelinghover Straße. Einen zuätzlichen Termin gibt es am Sonntag, 5. Mai. Karten sind erhältlich (zwölf Euro, ermäßigt acht Euro) in der Buchhandlung Matussek, Marktstraße 13 in Lobberich, Telefon 02153 916430.