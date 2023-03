Theater in Viersen Volksbühne startet Vorverkauf

Der Vorverkauf startet an diesem Samstag um 12 Uhr. Bis 15 Uhr können die Tickets zum Preis von 15 Euro direkt bei der Volksbühne an der Lange Straße erworben werden. Online werden sie ebenfalls ab 12 Uhr angeboten, einen Link gibt es hier online. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro. Das Stück wird am Freitag, 12. und Samstag, 13. Mai um 20 Uhr aufgeführt sowie am Samstag, 20. Mai, Freitag, 26. Mai und Samstag, 27. Mai. Außerdem an den Sonntagen 14., 21. und 28. Mai um 15 Uhr.