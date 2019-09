Aufführungen n Schwalmtal-Lüttelbracht : Ein turbulentes Mörder-Spiel

Schwalmtal Die Laiengruppe des „Theaters in der Tenne“ zeigte bei der Premiere von „Ein verhängnisvolles Wochenende“ Komik und Spannung. Es gibt noch Karten.

Die eingespielte Melodie zu Beginn lässt aufhorchen. Assoziiert sie doch den Auftritt des Chefermittlers Barnaby nach Mord und Totschlag. Nicht im pittoresken Midsomer, aber im malerischen Lüttelforst erzählt das Theaterprojekt „Theater in der Tenne“ mit der Komödie „Ein verhängnisvolles Wochenende – Murder by Sex“ von mörderischen Energien.

Die Scheune des Bauerncafés Bolten ist zur Premiere ausverkauft, als Horst Laufs als Bernie ein dramatisches Zeichen setzt. Zum theatralischen Lebewohl setzt er eine Pistole an die Schläfe. Dann aber platzt Andrea Balsam als energische Ehefrau Nicole in die Szene. Der Auftakt entpuppt sich als Bernies Versuch, den Gefühlswelten seiner Romanfiguren nachzuspüren. Laufs gibt amüsant den sich verkannt fühlenden Künstler, der mit Auftauchen des verführerischen Edel-Callgirls Angie (in Doppelbesetzung Iris Schiller und Corina Peiffer) in Bedrängnis gerät.