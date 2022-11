The Tap Pack in Viersen : Stepptanz in der Festhalle

Geschniegelte Anzüge, lässige Moves: The Tap Pack sehen sich in der Tradition von Frank Sinatra & Co. Foto: New Star Management

Viersen Das australische Quintett The Tap Pack tritt am 23. November in Viersen auf. Inspiriert wurde es von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. Was Besucher erwarten können.

In der Viersener Festhalle steppt am Mittwoch, 23. November, nicht der Bär, sondern besseres: Die fünfköpfige australische Stepptanz-Formation The Tap Pack gastiert in Viersen. Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet The Tap Pack modernen Stepptanz mit Humor und live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis zu Stücken von Michael Bublé oder Beyoncé.

Mit dem „Spirit of the Fringe Award“ des Edinburgh Fringe Festivals 2016 ausgezeichnet, hat The Tap Pack im Londoner Westend begeisterte Fans hinterlassen. In geschniegelten Anzügen mit raffinierten Moves haben die fünf Herren aus Down Under 2017 ihr Publikum im Tipi am Kanzleramt in Berlin und beim ZDF-Fernsehgarten begeistert. Nachdem sie im Sydney Opera House mehrere Wochen für Furore sorgten, sind die smarten Jungs nun erstmals in Deutschland auf Tour. Die Veranstaltung ist Teil der Abonnement-Reihe „Kultur Mix“. Eintrittskarten können auf der Webseite vierfalt-viersen.de/programm/the-tap-pack-die-australische-show-sensation oder beim städtischen Ticketing an der Heimbachstraße 12 erworben werden. Das Ticketing ist zu diesen Öffnungszeiten erreichbar: dienstags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Telefon 02162 101-466. E-Mail: kartenvorverkauf@viersen.de. Karten sind darüber hinaus noch an der Abendkasse erhältlich.

Infos Mittwoch, 23. November, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt, je nach Kategorie, zwischen 19 und 23 Euro.

(RP)