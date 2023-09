Wenige Tage unterwegs Testphase für den Wasserstoffbus im Kreis Viersen

Dieser Bus wird nun auf einigen Linien im Kreisgebiet getestet. Geplant sind diese Fahrten: Am Montag, 27. September, um 8.18 Uhr auf der Linie SB87 von Viersen Busbahnhof nach Nettetal-Lobberich, Doerkesplatz und zurück (9.15 Uhr), am Donnerstag, 28. September, ab 12.16 Uhr auf der Linie 94 von Viersen Busbahnhof zum Kaarster See und zurück (13.22 Uhr) und am Freitag, 29. September, um 9.21 auf der Linie X49 von Haus Meer (Meerbusch) zum Kempener Hauptbahnhof und zurück (11.18 Uhr).