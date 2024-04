Mobilitätswende im Kreis Viersen Testfahrer sind von Lastenfahrrädern begeistert

Inzwischen haben die drei Roadshow-Betreuer alle Hände voll zu tun. Andreas Lörcher erklärt Christoph Gerhards gerade die Vorteile vom Modell Ca Go. Neben den Lastenaufnahmen vorne und hinten können im mittleren Bereich zwei Getränkekästen untergebracht werden. Gerhards startet die erste Fahrt mit einem Getränkekasten. „Nicht schlecht“, kommentiert er die erste Testfahrt. Dann will er wissen, wie sich das Rad, wenn es schwerer beladen ist, fahren lässt. Mit Sandsäcken gibt er in den vorderen Ladekasten ordentlich Gewicht. Gerhards steigt wieder in den Sattel und strampelt los. „Mit der Last war es zuerst ein wenig wackelig, Aber das Rad bleibt total stabil und man kann ganz normal fahren“, lautet sein Ergebnis. Stephanie Liebens ist nicht minder begeistert. Sie hat eine Testfahrt auf einer Longtail-Variante mit großen Reifen hinter sich und ist nun mit einer ebensolchen Variante, allerdings mit kleinen Rädern losgefahren. „Das hätte ich nicht gedacht. Ich war in dem Glauben, dass man mit den kleinen Rädern mehr strampeln müsste. Das ist aber nicht der Fall. Beide Lastenräder haben mich voll beeindruckt“, sagt Liebens, als sie das Rad an Eileen Niehaus von der Cargobike Roadshow übergibt. So begeistert die Probefahrer allesamt sind, etwas betrübt sie alle und das ist der Preis der Räder. Sie alle liegen, je nach Modell und Ausstattung, zwischen 4000 bis 7000 Euro. Und das sei schon ein stattlicher Preis, sind sich alle Testfahrer einig.