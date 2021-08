Unfall in Viersen : Autofahrerin morgens mit zwei Promille unterwegs

Unfall in Viersen

Viersen Eine 33-Jährige hat in Viersen-Süchteln zwei Unfälle verursacht. Polizisten stellten Alkoholgeruch bei ihr fest. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.

Eine 33 Jahre alte Mönchengladbacherin hat am Mittwochmorgen im Viersener Stadtteil Süchteln mit ihrem Auto zunächst einen Radfahrer gestreift und kurze Zeit später gleich zwei Mal ein Auto beschädigt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, stellten Polizisten am Tatort fest, dass die 33-Jährige nach Alkohol roch: „Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck mit einem Wert von zwei Promille“, berichtete die Sprecherin.

Der erste Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 7 Uhr in Süchteln an der Bergstraße. Ein 71-jähriger Viersener sei mit seinem Fahrrad auf der Bergstraße unterwegs gewesen. „Die 33-Jährige kam ihm in ihrem Pkw entgegen und streifte ihn mit ihrem Außenspiegel“, informierte die Polizeisprecherin. „Der Radfahrer wurde dabei nicht verletzt – aber die Unfallfahrerin setzte ihren Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.“