Alte Manufaktur in Viersen : Tertia macht nach Großbrand weiter

Alte Manufaktur in Viersen

Teile der Alten Manufaktur in Viersen wurden durch den Großbrand am Samstag völlig zerstört. Foto: Peter Breidenbach

Viersen Die Hallen im Gewerbepark werden von verschiedenen Mietern genutzt. Einer, der vom Großbrand direkt betroffen ist, ist die Tertia Berufsförderung. Sie nimmt am Donnerstag ihren Betrieb in Ersatzräumen wieder auf.

Vom Großbrand in der Alten Manufaktur sind auch die Metall- und Holzwerkstätten der Tertia-Berufsförderung betroffen. Rund 900 Quadratmeter sind niedergebrannt. Trotzdem gibt es eine gute Nachricht für die rund 70 Kunden: Am Donnerstag nimmt Tertia wieder den Betrieb auf. Auf dem Gelände wurden kurzfristig Ersatzräume gefunden. Zugänglich sind sie über Eingang A. Regionalmanager Axel Sauer ist stolz auf die Kraftanstrengung, die seine Mitarbeiter am Viersener Standort und von benachbarten Standorten geleistet hätten. Und er dankt der Feuerwehr, die die Büroräume gerettet habe.