Heiraten in Viersen : Wann Brautpaare 2022 samstags heiraten können

Heiraten in Viersen

Viersen Das Viersener Standesamt gibt die Termine für Samstags-Trauungen im kommenden Jahr bekannt. Ab sofort können Paare sie reservieren.

Brautpaare haben im kommenden Jahr von März bis Dezember die Möglichkeit, in Viersen an ausgewählten Samstagen zu heiraten. Das Standesamt der Stadt Viersen hat nun die Termine für die Samstags-Eheschließungen bekanntgegeben. 2022 können sich Paare auch wieder in der Narrenmühle das Ja-Wort geben – Dülkens Wahrzeichen ist frisch renoviert. Reservierungen sind ab sofort möglich.