Grenzland : Was Sie über die Christbaum-Abfuhr wissen müssen

Im Grenzland werden bald die Weihnachtsbäume abgeholt. Dabei gibt es Änderungen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Grenzland In den nächsten Tagen werden in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten die Tannenbäume abgeholt. Welche Änderung Anwohner in Schwalmtal beachten müssen.

Noch freuen sich viele am kunstvoll geschmückten Christbaum, doch bald muss dieser an den Straßenrand gebracht werden, um vom Entsorger abgeholt zu werden.

In der Gemeinde Schwalmtal gibt es dabei in diesem Jahr eine Änderung: „Anders als in den Vorjahren werden die Weihnachtsbäume nicht bezirksweise, in Anlehnung an die Abfuhr der Bezirke für die Biotonne, abgeholt, sondern nur an einem einzigen Tag“, erläutert eine Sprecherin des zuständigen Unternehmens EGN (Entsorgungsgesellschaft Niederrhein) auf Anfrage. Der Abholtag für Weihnachtsbäume in Schwalmtal ist Samstag, 15. Januar. Im Abfallkalender ist dieser Tag zwar mit einem grünen Baum markiert, der dazugehörige Text im Abfallkalender wurde aber nicht angepasst.

Laut EGN, die sich auch um die Gemeinde Niederkrüchten kümmert, gab es dort keine Umstellung auf einen zentralen Abholtag: Die Weihnachtsbäume werden an den beiden Tagen der ersten Bündelsammlung im Januar abgeholt: für die Bezirke 1 und 2 ist dies Montag, 10. Januar, für die Bezirke 3 und 4 Dienstag, 11. Januar.

In der Gemeinde Brüggen (außer Bracht) werden Weihnachtsbäume am Samstag, 15. Januar, abgeholt; in Brüggen-Bracht erst am Freitag, 21. Januar.

Info Eine extra Anmeldung für die Abholung ist nicht erforderlich. Die Weihnachtsbäume dürfen keinen Schmuck mehr tragen; sie dürfen nicht größer als 1,50 Meter sein, ihr Stamm nicht dicker als 15 Zentimeter.

(busch-)