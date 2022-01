Impfen im Kreis Viersen : Termine für Impfzentrum und mobile Aktionen

Kreis Viersen Im Impfzentrum gibt es noch freie Termine. Bei mobilen Aktionen des Kreises Viersen wird ab 11. Januar bis auf Weiteres nur Moderna verimpft.

Der Kreis Viersen bietet in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden weitere Impfungen gegen das Coronavirus an. So etwa am Freitag, 14. Januar, 12 bis 19 Uhr, im Pfarrzentrum Convent in Nettetal-Kaldenkirchen an der Brigittenstraße 10. Darüber hinaus sind im Impfzentrum an der Heesstraße 2-10 in Viersen-Dülken noch Termine freigeschaltet. Der Dienstag, 11. Januar, ist laut Online-Buchungssystem bereits ausgebucht, am Mittwoch, 12. Januar, gibt es noch vereinzelt Termine. Mehr Auswahl gibt es für den Zeitraum Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Januar (Stand Sonntag, 15 Uhr).