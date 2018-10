Tempo 30 wird nur an zwei Straßen umgesetzt

Diskussion in Schwalmtal : Gladbacher Straße bleibt bei Tempo 50

Anwohner von der Gladbacher Straße in Waldniel – hier Günther Laufenberg und Gaby Grün – hatten auf Tempo 30 gehofft. Viele Fahrer hielten sich dort nicht an Tempo 50, sagen sie. Foto: Jörg Knappe

Schwalmtal Nach einem Antrag der Schwalmtaler Grünen hat der Kreis Viersen für einige Straßen in Amern und Waldniel die Einrichtung von Tempo-30-Strecken geprüft. Mit dem Ergebnis sind die Fraktionen nicht zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgitta Ronge

Für zwölf Straßen in Amern und Waldniel haben die Schwalmtaler Grünen im Januar eine Temporeduzierung beantragt. An zwei Straßen wird der Wunsch nach Tempo 30 umgesetzt, an den übrigen nicht. Das ist das Ergebnis einer Prüfung durch den Kreis Viersen. Zufrieden sind die Schwalmtaler Politiker damit nicht.

Die Grünen hatten Tempo 30 für folgende Abschnitte gefordert: in Amern für die Polmansstraße (von Toerschenweg bis Hauptstraße), für die Waldnieler Straße (von Kockskamp bis Dorfstraße), für die Dorfstraße (von Waldnieler Straße bis Schellerstraße), für die Schellerstraße, die Kasender Straße und die Hauptstraße, in Waldniel für die Gladbacher Straße (zwischen Weiherstraße und L475), für die Weiherstraße, für die Dülkener Straße (zwischen Friedensstraße und Kreisverkehr), für die Bahnhofstraße, für die Amerner Straße (zwischen Dülkener Straße und Nordtangente) sowie für die Hospitalsstraße (zwischen Schulstraße und St.-Michael-Straße).

Info 20 Prozent zu schnell an der Weiherstraße Ergebnis Laut Straßenverkehrsbehörde waren bei Messungen viele Fahrzeuge (mehr als zehn Prozent) an drei überprüften Straßenabschnitten so schnell, dass man dort Überschreitungen als Ordnungswidrigkeiten hätte ahnden können: an Weiherstraße (20,03 Prozent), Dorfstraße (11,28) und Hauptstraße (10,87).

In ihrer Begründung führten die Grünen an, dass 50 km/h oder schneller zu Beschwerden aus der Bevölkerung führe – wegen des Verkehrslärms, der Gefahren und der Probleme beim Ein- und Ausparken oder beim Ein- und Ausfahren aufs eigene Grundstück oder in Nebenstraßen. Dieser Ärger wird für die Anwohner an den meisten genannten Straßen wohl bleiben. Denn Tempo 30 soll es nur an der Amerner Straße zwischen Dülkener Straße und Nordtangente sowie an der Hospitalstraße geben, nicht an den übrigen Strecken.

Den Grund dafür erklärt das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen so: Verkehrszeichen dürften nur dann angeordnet werden, wenn „trotz Beachtung der gesetzlichen Regelungen der Straßenverkehrsordnung aufgrund der Örtlichkeit eine Gefahrenlage oder eine Gefährdung besteht, die ausschließlich durch ein Verkehrszeichen beseitigt werden kann.“ Das sei bei den genannten Straßenabschnitten nicht der Fall. Keiner der Abschnitte weise „so besondere örtliche Verhältnisse auf, dass bei Beachtung der Verhaltensvorschriften der Straßenverkehrsordnung deswegen ein höheres Unfallrisiko als auf anderen Straßen besteht“, heißt es in der Erläuterung des Kreises. Das belege auch die Unfallauswertung der Polizei. Kurz: Halten sich alle an die Straßenverkehrsordnung, ist es an den genannten Straßen nicht gefährlicher als anderswo.



Schwalmtal : Schwalmtaler Grüne fordern Tempo 30 in Ortskernen

zurück

weiter

Allerdings gibt es eine Möglichkeit, auf einzelnen Abschnitten Tempo 30 anzuordnen: wenn unmittelbar dort Kindergärten, Schulen, Altenheime oder Krankenhäuser sind. Das ist an Amerner Straße und Hospitalstraße der Fall, deshalb hält auch der Kreis Viersen dort die Einrichtung von Tempo-30-Strecken für möglich. Außerdem soll an Dorfstraße, Hauptstraße und Weiherstraße geblitzt werden. Dort fuhren bei Messungen mehr als zehn Prozent der Fahrzeuge zu schnell, damit ist die Voraussetzung gegeben, dort mobile Geschwindigkeitsmessstellen einzurichten.

Die Ergebnisse sämtlicher Geschwindigkeitsmessungen, die die Grundlage für die Mitteilung des Kreises bildeten, hatte die Verwaltung der Vorlage für die jüngste Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Umwelt angefügt – insgesamt hatten die Ausschussmitglieder so für diesen Tagesordnungspunkt 305 Seiten zu studieren. „Digitaler Müll“, stellte Grünen-Fraktionschef Jürgen Heinen fest, der weiter kritisierte, dass der Kreis in seiner Stellungnahme mit keinem Wort auf die Forderung der Grünen nach mehr Lärmschutz und Verkehrssicherheit eingegangen sei. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Paschmanns erklärte, er habe sich über die Stellungnahme des Kreises „sehr geärgert“. Auf die Kritik von Heinen an der 305 Seiten starken Vorlage reagierte Planungsamtsleiter Bernd Gather, der zugab, dass die Verwaltung so viele Seiten nie in Papierform zur Verfügung gestellt hätte. Doch der Vollständigkeit halber habe die Verwaltung sie in digitaler Form der Vorlage angefügt. Marco Kuhn (SPD) erklärte, auch seine Fraktion habe das Ergebnis „mit Enttäuschung und Ernüchterung“ zur Kenntnis genommen. Kuhn forderte aber auch, weiter zu machen: „Das kann doch nicht das Ergebnis sein. Man muss überlegen, wie man mit ein bisschen Fantasie Tempo 30 hinbekommt.“