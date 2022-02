Verkehr in Viersen : Auf einem Teilstück der Süchtelner Straße gilt jetzt Tempo 30

Auf einem Teilstück der Süchtelner Straße, aber auch am Remigiusplatz und am Schultheißenhof, soll Tempo 30 gelten. Foto: Nadine Fischer

Viersen Unter anderem auch für die Straße Schultheißenhof wird Tempo 30 angeordnet: Dort befindet sich ein Parkplatz mit hoher Fußgängeranbindung.

Die Stadt soll für den zwischen Freiheitsstraße und Dülkener Straße gelegenen Streckenzug Süchtelner Straße, Remigiusplatz und Schultheißenhof Tempo 30 anordnen. Damit hat sie der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss am Dienstag beauftragt. Nur Werner Dingel (FDP) stimmte dagegen: „Wir halten das für überflüssig“, in dem Bereich könne sowieso nicht schneller gefahren werden.

Die Grünen hatten im vergangenen Mai beantragt zu prüfen, ob eine Tempo-30-Zone auf dem Teilstück der Süchtelner Straße und am Remigiusplatz umsetzbar sei. „Der ganze Abschnitt, der an der Remigiuskirche unmittelbar in die Fußgängerzone mündet“, sei von morgens bis abends in besonderem Maße frequentiert.