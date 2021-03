Seniorin sollte fünfstelligen Betrag zahlen : Telefonbetrug per Zufall vereitelt

Brüggen Nur weil ihre Bank nicht über ausreichend Bargeld verfügte, blieb eine 73-jährige Seniorin aus Brüggen von einem Telefonbetrug verschont.

Eine 73-jährige Brüggenerin ist am vergangenen Donnerstag beinahe Opfer von Betrügern geworden; dies teilte die Polizei im Kreis Viersen am Montag mit. Mit einem Schockanruf setzten die Anrufer die Seniorin unter Druck und forderten eine mittlere fünfstellige Geldsumme von ihr. Da ihre Bank nicht genügend Bargeld vorrätig hatte, konnte sie nichts abheben. Ein Anrufer gab sich ihr gegenüber als ihr Sohn aus, der nach einem Unfall eine hohe Kaution stellen müsse; zudem riefen ein angeblicher Polizist und Staatsanwalt an, um die Lügen zu untermauern. Nachdem die Seniorin das Geld nicht abheben konnte, erreichte sie ihren Sohn – und die Lügen-Geschichte platzte.

Bei Schockanrufen geben die Betrüger vor, dass sich etwa ein Enkelkind in einer Notlage befinde, ein Familienmitglied schwer verunglückt oder an Corona erkrankt sei und dafür Geld benötige. Laut Polizei versuchen weitere Anrufer, die sich als Polizist, Rechtsanwalt oder Notar ausgeben, die Lügen-Geschichte zu legitimieren und das Opfer weiter unter Druck zu setzen — oft stundenlang. So würden bei den häufig älteren Opfern Ängste geschürt, und sie seien nicht in der Lage, sich gegen die professionell geschulten Anrufer zu wehren. Sobald die Kriminellen ihre Opfer am Haken haben, lassen sie so schnell nicht los und verbieten ihnen jeglichen Kontakt zu ihrem Umfeld. Oft geben sie ihnen Verhaltenshinweise, was sie ihrem Kundenberater bei der Bank erzählen sollen, falls sie auf die hohe Bargeld-Abhebung angesprochen werden. Somit wird versucht, auch den oft einzigen Kontakt, der die Tat verhindern könnte, auszuschalten. Denn oft würden die Senioren in ihrer Angst sehr resolut bei ihrem Kundenberater auftreten und auf einer Auszahlung beharren.