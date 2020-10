Telefonberatung in Viersen : Rechtzeitig an Betreuung denken

Viersen Beim Expertentelefon zum Thema „Rechtliche Betreuung“ ging es um freien Willen, Vollmachten und Hilfsangebote. Drei Fachleute beantworteten Fragen und gaben Tipps.

Die Telefone in der Lokalredaktion Viersen standen kaum still. Viele Leser meldeten sich, um ihre Fragen rund um das Thema „Rechtliche Betreuung“ zu stellen. Rede und Antwort stand den Lesern hierbei ein Team aus drei Experten: Christina Heß, Vereinsbetreuerin im Betreuungsverein SKM, Andreas Krämer, Rechtspfleger im Amtsgericht Viersen und Christine Hetke von der Betreuungsbehörde des Kreises Viersen. In einem Punkt sind sich die drei Experten besonders einig: Die Gesellschaft muss sich bewusst machen, was der Begriff „Rechtliche Betreuung“ überhaupt bedeutet. „Die rechtliche Betreuung bietet volljährigen Personen Unterstützung, Hilfe und Schutz, indem ein rechtlicher Betreuer unter gerichtlicher Aufsicht rechtswirksame Entscheidungen für ihn trifft, welche eigenständig nicht mehr getätigt werden können“, erklären sie. Diese Thematik wirft einige Fragen auf. Dabei waren folgende Fragen am präsentesten während der Telefonaktion:

Was tue ich, wenn ich auf einen Menschen treffe, der mir hilflos erscheint, dieser sich jedoch nicht in meinem näheren Umfeld befindet? „Man sollte zunächst das persönliche Gespräch mit dieser Person führen um herauszufinden, was diesen Menschen hindert und wie man helfen kann. Zudem ist es wichtig, das nähere Umfeld, sofern eins vorhanden ist, zu informieren. Falls niemand informiert werden kann, sollten Fachstellen angelaufen werden. Eine Anlaufstelle ist das Gericht“, so Christine Hetke von der Betreuungsbehörde des Kreises. „Eine Anregung für rechtliche Betreuung kann zudem auch von Dritten gestellt werden“, ergänzte Andreas Krämer, Rechtspfleger im Amtsgericht Viersen. Im weiteren Gespräch zwischen den Experten nach dem Telefonat stellte sich außerdem noch heraus, dass eine ärztliche Diagnose unabdingbar ist und dass gegen den freien Willen einer Person kein Betreuer bestellt werden darf.

„Wie setze ich das Thema Pflege um? Ich brauche weitere Unterstützung!“

Hierbei verweist die Expertin Christine Hetke auf weitere Anlaufstellen: „Beratungsstellen der Kommunen im Kreis Viersen, wie die Senioren- und Pflegeberatung unterstützen bei dem Themenbereich Pflege. Sie schauen nach weiteren Hilfsmitteln, nach den Bedürfnissen vor Ort und helfen dabei, ein ambulantes Pflegesystem aufzubauen.“ Auch bei Anfragen, welche weitere Hilfen vorsehen, vermitteln die Experten zu weiteren Pflege- und Stützpunkten.

„Hat ein befreiter Betreuer eine festgelegte Summe, welche er von dem Vermögen des Betreuten ausgeben darf?“

„Befreite Betreuer sind beispielsweise Elternteile, Ehepartner, Kinder oder Enkelkinder. Diese unterliegen nicht der Pflicht der jährlichen Rechnungslegung. Trotzdem ist es vernünftig, jegliche Ausgaben verantwortungsvoll zu protokollieren, denn das Gericht kann trotzdem eine Einsicht einfordern“, erklärte Andreas Krämer, welcher auf die Betreuungsüberprüfung in finanzieller Hinsicht spezialisiert ist.

Expertenrat: Hilfestellen anlaufen

Die Experten möchten mit der Telefonaktion vor allem eines bewirken: „Wir möchten präsenter in der Gesellschaft sein“, erklärte Christina Heß. Ein wichtiges Ziel der Experten sei es, die Gesellschaft zu ermutigen, Hilfestellen anzulaufen und sich auch Fachtermini übersetzen zu lassen. Zudem sollen die Menschen weiterdenken und auch bei veränderten Lebensumständen bestehende Vollmächte, Testamente und juristische Handlungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Im Laufe der Telefonate mit den Lesern und den Gesprächen zwischen den Experten wurde oftmals betont, dass der Betreute nicht entmündigt ist, was auch das Betreuungsrecht nicht vorsieht. In einem gemeinsamen Fazit möchten die Fachspezialisten die Gesellschaft dazu ermutigen, die Eigenvorsorge zu stärken, gegenseitige Vollmachten nur Personen zu erteilen, denen man restlos vertraut, pragmatische Probleme nicht vor sich her zu schieben, sondern diese anzugehen und die Erleichterungen darin zu sehen.

