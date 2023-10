Unternehmen produziert Lacke Teknos stärkt Standort Brüggen

Das Unternehmen Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen und bereits seit 2016 in Brüggen. Etwa werden Innenbeschichtungen von Stahlrohren für Gaspipelines produziert. Der Schwerpunkt in Brüggen liegt in der Produktion von Lacken für die Nutzfahrzeugindustrie. Der hiesige Standort bietet für das Unternehmen das Potenzial, ausgebaut zu werden – und so werden die Standorte Fulda und Brüggen hier zusammengelegt.