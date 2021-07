Wasserversorgung in Viersen : Rohrbruch in Wasserturm in Dülken

In Viersen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. Foto: dpa/Patrick Pleul

Viersen Mitarbeiter der NEW sind nach Angaben des Unternehmens dabei, das Leck im Wasserturm in Dülken zu schließen. Derzeit kommt in Teilen der Stadt kein Wasser aus der Leitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen eines Wasserrohrbruchs im Wasserturm in Dülken am Freitagmittag kommt in Teilen des Stadtgebiets derzeit kein Wasser aus den Leitungen. Betroffen sind Alt-Viersen und Dülken. Nach Angaben der NEW soll das Problem bis gegen 18 Uhr behoben sein. „Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Windrose sind bereits seit heute Mittag dabei, eine Leckstelle zu beheben“, informierte eine Sprecherin des Versorgers. „Für die Zeit der Reparatur wurde die Windrose kurzfristig abgesperrt. Derzeit werden die Reparaturarbeiten abgeschlossen und der Wasserturm wird wieder befüllt.“ Die NEW rechnet damit, dass der Wasserdruck in den nächsten ein bis zwei Stunden wieder aufgebaut werden kann. „Das Wasser wird dann ohne Einschränkungen verfügbar sein und kann auch unmittelbar genutzt werden“, teilte die Sprecherin mit.

(naf)