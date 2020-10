Vorfall in Viersen : Hoher Sachschaden nach Diebstahl an Brunnen

Hoher Sachschaden nach Diebstahl an Brunnen

Vorfall in Viersen

An vier der sechs Brunnen in der Viersener Fußgängerzone fehlen die Ablaufroste. Foto: Stadt Viersen

Viersen Der Ersatz für die fehlenden Teile der „Mühlsteine“ in der Viersener Fußgängerzone muss eigens neu angefertigt werden.

Bisher unbekannte Täter haben an den Wasserspielen „Mühlsteine“ in der Viersener Fußgängerzone Ablaufroste gestohlen. Wie ein Stadtsprecher mitteilt, fehlen an vier der sechs Brunnen die Roste. „Da es sich dabei um eigens angefertigte Teile handelt, ist der Sachschaden immens: Die Kosten für die Neuanfertigung liegen bei ungefähr 20.000 Euro.“