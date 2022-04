Hausbrand in Viersen : Technischer Defekt war wohl die Brandursache

Hausbrand in Viersen

Bei dem Brand am Dienstagabend waren zwei Menschen schwer verletzt worden. Foto: dpa/Alexander Forstreuter

Viersen Nach dem Brand eines Hauses in Viersen an der Straße Wolfskull, bei dem der 64-jährige Bewohner und die 67-jährige Bewohnerin schwer verletzt wurden, steht das vorläufige Ergebnis der Untersuchungen fest.

Wie ein Polizei-Sprecher mitteilt, waren Brandermittler der Polizei am Donnerstag zusammen mit einem Brandsachverständigen am Brandort. „Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt in einer Geschirrspülmaschine verursacht wurde.“