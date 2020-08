Kostenpflichtiger Inhalt: Casinogarten in Viersen : Technischer Defekt — sanierte Gesamtschule in Viersen evakuiert

Die rund 600 Schüler versammelten sich nach der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, großenteils im nahegelegenen Casinogarten. Foto: Martin Röse

Viersen Schreck am Vormittag, 600 Schüler im Park: Die Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße musste am Montag evakuiert werden. Schuld war wohl ein technischer Defekt – an der Alarmanlage.