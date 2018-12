Tanzprojekt 2019: Startschuss fürs nächste Weihnachtsmärchen

Viersen Ein dritter Advent ohne Weihnachtsmärchen der Tanzschule Fauth – „für viele Viersener wäre das wie Heiligabend ohne Tannenbaum“, sagt Ballettlehrerin Inge Fauth. Die 74-Jährige ist die Erfinderin des Weihnachtsmärchens, das Tanzschüler seit 1977 Jahr für Jahr auf die Bühne der Festhalle bringen.

Mitte Mai ist der große Moment da: Rund 50 Tanzschüler bekommen per Brief eine Einladung, versammeln sich in der Schule vor einem Fernseher – dann zeigen Saskia Fauth und Kollege Marvin Schröder den Film, auf dem das nächste Märchen aufbauen soll. Danach erfährt das Ensemble gleich noch, wer die Hauptrollen spielen darf. Es dauert nicht lange, bis auch der Rest der rund 500 Schüler informiert wird, schließlich dürfen fast alle von ihnen mitwirken.