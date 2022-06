Mobilität im Grenzland : Taxifahren im Kreis Viersen soll teurer werden

Vor drei Jahren waren die Taxipreise im Kreis Viersen zuletzt erhöht worden. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Kreis Viersen Taxikunden im Kreis Viersen müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Der Kreis Viersen plant eine Aktualisierung der seit 2019 unveränderten Taxitarife, kündigte ein Sprecher am Mittwoch an.

Dies sei eine Reaktion auf den angehobenen Mindestlohn sowie die höheren Kraftstoffkosten. „Hierzu wurde bereits ein entsprechender Auftrag bei einem Gutachter vergeben“, erklärte der Sprecher. Der Gutachter sammele nun Daten bei den Taxinternehmen zum Fahrgeschehen im Kreis Viersen und weiteren Punkten. Auf dieser Basis soll eine zeitnahe Anpassung der Tarife geschehen.

„Das Taxigewerbe durchlebt mit dem angehobenen Mindestlohn und Kraftstoffkosten derzeit eine doppelte Existenzkrise“, sagt Thomas Heil, Dezernent für Ordnung und Verbraucherschutz. „Dieses Problem müssen wir angehen und aktualisieren im Dialog mit den Unternehmen die Taxitarife, die noch auf dem Stand von 2019 sind.“

Die Tarifanpassung muss nach der Vorstellung vom Kreistag bewilligt werden.

(mrö)