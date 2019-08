Mediterrane Nacht in Dülken : Tausende feiern bei Mediterraner Nacht

Das Wetter spielte beim Fest mit – es ist zwar wie über den Rest des Tages zugehangen, aber es bleibt am Abend trocken. Die Schirme zwischen den Tischen und Bänken bleiben an diesem Abend zugeklappt. Foto: Julia Esch

Viersen Die achte Auflage des Stadtfestes mit Essen und Musik rund ums Thema Mittelmeer auf dem Alten Markt in Viersen-Dülken war gut besucht. Das Publikum war bunt gemischt — darunter Familien mit Kindern und Senioren.

Hoher Andrang bei Essen, Getränken und Klängen vom Mittelmeer – trotz bewölkten Wetters hat die achte Auflage der Mediterranen Nacht wieder Tausende Besucher nach Viersen-Dülken gelockt. Mit Flamenco, italienischen Burgern und Steaks sowie Liedern von Al Bano und Romina Power kam am Samstagabend auf dem Alten Markt bei manch einem ein bisschen Urlaubsstimmung auf.

Roter und weißer Wein, knusprige Pizza frisch aus dem Steinofen und sizilianische Würstchen vom Grill, die mittlerweile fest zum kulinarischen Programm der Mediterranen Nacht dazugehören. Einige Paare lassen sich zum Tanzen hinreißen, während aus den Boxen an der Bühne italienische Schlager und Pop-Songs schallen. Auch an der Eisdiele reißt die Schlange nicht ab, zu einem mediterranen Sommerabend gehört für viele auch mindestens eine Kugel Gelato im Hörnchen. An diesem Abend liegt zwar Dülken weiterhin in Nähe der Niers, aber die Dülkener dürften mit Gedanken und Genüssen eher an der Adria sein.

Info Premiere im August vor acht Jahren Organisation Das Citymanagement und der Werbering der Stadt Viersen organisierten zum achten Mal die Mediterrane Nacht. Seit 2012 wird jedes Jahr ein Fest rund ums Mittelmeer auf die Beine gestellt. Programm Weitere Termine in Dülken gibt es im Internet unter www.duelken-kunterbunt.de oder unter www.werbering-

viersen.de.

Und nicht nur Dülkener und Viersener lassen sich an diesem Abend im Geiste ans Mittelmeer entführen. „Wir waren vorher noch nie in Dülken“, sagen Inge (51) und Jörg (57) Rocker aus Düsseldorf. Jedoch habe einer der Caterer an diesem Abend auch in Düsseldorf den Ruf, hervorragende italienische Küche zu servieren. „Eigentlich kamen wir über ihn auf das Fest. Und meine Tochter tanzt seit neun Jahren Flamenco“, sagt Inge Rocker. Höhepunkt an diesem Abend seien für sie aber nicht nur die Tanzvorführungen auf der Bühne gewesen, auch der Auftritt des Al-Bano-Double begeistert die beiden.

Auch diese Mal tanzten Menschen in Sommerkleidern vor und um die Bühne ausgelassen bis Mitternacht – zu Al Bano und Flamenco-Rhythmen. Foto: Julia Esch

Zwar ist der Platz vor der Kirche St. Cornelius nicht so dicht gefüllt wie im vergangenen Jahr – was aber auch mit dem Wetter zusammenhängen dürfte. Doch die Stimmung trübe es überhaupt nicht, findet Sascha Steiner (39). „Es ist voll, aber wir werden trotzdem gut mit Getränken versorgt“, sagt der gebürtige Dülkener. „Die Veranstalter haben auch kulinarisch nachgerüstet, finde ich.“ Dieses Jahr gebe es mehr Auswahl, und es sei logistisch auch besser möglich, an Getränke und Essen zu kommen. „Es ist schön, dass so etwas gemacht wird“, sagt Besucherin Nicola Steiner (38). „Wir sind in der Regel auch mit der gesamten Nachbarschaft und unseren Kindern da.“