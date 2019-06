Brüggen : Burgfest in Brüggen gut besucht

Trotz Wetterumschwüngen war die Fußgängerzone im Brüggener Ortskern gut besucht. Foto: Julia Esch

Brüggen Tausende Besucher aus Brüggen und dem Umland kamen zum Feiern, Shoppen und Schlemmen in die Burggemeinde.

Von Julia Esch

Das 41. Pfingst- und Burgfest in Brüggen war ein Erfolg – auch wenn das Wetter nicht an allen Tagen mitspielte. „Die Leute machten alle einen zufriedenen Eindruck, die Bands hatten richtig Lust aufzutreten, und besonders Sonntag und Montag waren super besucht“, sagt Dominik Seifert, unter anderem zuständig für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur bei der Brüggener Gemeindeverwaltung. Nach dem Auftakt am Freitagabend blieben am Samstag zunächst große Besuchermassen bei grauem Himmel und Windböen aus. Doch mit den Temperaturen stiegen am Wochenende auch die Besucherzahlen.

Die Mischung aus Kirmes, Trödel, Handwerkermarkt und Konzertprogramm lockte über Brüggen hinaus Besucher in den Ortskern der Burggemeinde. Dekorationen aus Holz, Ton und Metall, teils handgemachte Kleider, ausgefallener Schmuck oder handgeflochtene Körbe: Auf dem Burggelände, dem Kreuzherrenplatz und in der Fußgängerzone boten knapp 70 Künstler und Händler ihre Waren an. An den warmen Tagen wurden Sitzplätze bei den Lokalitäten in der Fußgängerzone rar, und auch die Schlangen an den Imbissbuden wurden zum Abend hin immer länger. Von Kirmes-Klassikern wie Bratwurst und Pommes, gebrannten Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte bis hin zu frisch gegrillten Burgern und einer Cocktailbar: Die Auswahl war an diesen Tagen beim Fest groß. Mit einer Hüpfburg im Burghof und einem Mitmach-Zirkus rund um „Clownerine“, eine Künstlerin mit Leierkasten und Stoffpuppen, gab es auch für Familien mit Kindern Programm.

Verlieh dem Cover von „Valerie“ eine authentische Stimme: Sängerin Nina Marie de Almeida. Foto: Julia Esch

Am Kreuzherrenplatz drängten Freitag, Samstag und Sonntag ab 19 Uhr hunderte Zuschauer vor die Bühne. Den Freitag begleiteten nach Fassanstich durch Bürgermeister Frank Gellen die Bands Simple Tree und Wood Butchers mit Akustik-Gitarren und starken Stimmen. Am Samstag gab es zunächst deutschen Pop mit Birk und dann rockiges Cover-Programm mit Ranzig. Am Sonntag gab es Rock, Punk, Indie und Pop Querbeet mit Chicken Head, Fog Joggers und Kings for a Day. Die sieben Musiker aus dem Kreis Viersen brachten mit einer Mischung aus Pop, Rock und Hits aus den 80ern und den Charts die Menge zum Tanzen – bereits beim dritten Lied blieben die wenigsten sitzen oder leise. „Shut Up and Dance“ von Walk the Moon, „Valerie“ von Amy Winehouse, „Celebration“ von Kool & The Gang: Die Band, die ihren Sitz in Brüggen hat, deckte eine wilde Mischung ab – mit drei Stimmen, für jeden Stil die passende. Den Abschluss machten am Montag The Earls – mit knapp vier Stunden Musik aus den 70er und 80er Jahren.

Mit Rudi Rabe und Drehorgel lud „Clownerine“ zum Mitmach-Zirkus ein. . Foto: Julia Esch