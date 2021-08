Prozessauftakt gegen zwei Angeklagte : Cannabis in Schwalmtal angebaut

Schwalmtal Prozessauftakt vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen Cannabiszucht im Marktwert von rund 500.000 Euro. Auch ein Schwalmtaler ist angeklagt.

Insgesamt 1000 Cannabispflanzen und dazu Equipment im Wert von knapp 150.000 Euro, das zum Betreiben einer Plantage benötigt wird, hat die Polizei in einer Lagerhalle in Schwalmtal sichergestellt. Die Beamten trafen am 19. Februar den 41-jährigen Angeklagten in der Halle auf einem Betriebsgelände in Schwalmtal an und fanden bei ihm die 1000 Cannabispflanzen: 500 davon schon mit Blüten, was einer Menge von 52 Kilogramm Marihuana entspricht. Schwarzmarktwert: knapp 500.000 Euro.