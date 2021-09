Wirtschaft in Viersen : Tattoo-Studio zieht ins Industriedenkmal „Alte Spinnerei“

Viersen Der Viersener Tätowierer Stefan Muler ist häufiger im TV zu sehen, zum Beispiel in der Vox-Sendung „Makel? Los!“. Seit zehn Jahren betreibt er in Viersen ein eigenes Tattoostudio. Jetzt hat es eine besondere Adresse.

In die Alte Spinnerei an der Ringstraße in Viersen kehren die Maschinen zurück: Das fünfköpfige Team des Tattoo-Studios „Art of Eternity“ ist von der Großen Bruchstraße in das Industriedenkmal an der Ringstraße umgezogen. In der früheren Baumwollspinnerei Goeters, in der noch bis 1969 produziert wurde, setzt Inhaber Stefan Muler auf modernen Loft-Stil: „Bei der Einrichtung haben wir versucht, an jedes Detail zu denken. Die Kunden sollen sich in der besonderen Atmosphäre wohlfühlen“, sagt der 33-Jährige, der sich mit 13 Jahren mit der Tätowiermaschine des Vaters eines Freundes sein erstes Tattoo stach.