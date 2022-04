Für Jugendliche in Viersen : Jobsuche über die Taschengeldbörse

Viersen Das Team der Viersener Taschengeldbörse „Vita“ sucht Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die Senioren bei einfachen, leichten Tätigkeiten im Alltag entlasten möchten.

Das Vita-Team sucht nicht nur junge Helfer, die Senioren unterstützen möchten, sondern auch ehrenamtlich Engagierte, die in der Vermittlung der Jobs mitarbeiten möchten. Wer sich für einen Taschengeld-Job oder für die Mitarbeit interessiert, kann das Vita-Team unter Telefon 02162 93893583 oder per E-Mail an vita@caritas-viersen.de kontaktieren. Die Bürozeiten im Mehrgenerationenhaus an der Heierstraße 17 in Viersen sind dienstags von 15 bis 17 Uhr. Informationen über die Taschengeldbörse gibt es auch auf www.caritas-viersen.de.