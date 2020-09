Vorfälle in Viersen : Drei Taschendiebstähle in der Innenstadt

Viersen Die Vorfälle ereigneten sich am Dienstag zwischen 11 und 11.45 Uhr in der Innenstadt von Viersen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Taschendiebe haben am Dienstag zwischen 11 und 11.45 Uhr in der Viersener Innenstadt drei Frauen bestohlen. Die Polizei hatte erst gemeldet, die Vorfälle hätten sich am Mittwoch ereignet - dies aber dann korrigiert. Nach Angaben eines Sprechers wurde in einem der Fälle einer 88-jährigen Viersenerin das Portemonnaie aus der umgehängten Handtasche entwendet. Im zweiten Fall öffneten die Diebe nach Polizeiangaben den Rucksack einer 71-jährigen Viersenerin und stahlen das Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karte und persönlichen Dokumenten.