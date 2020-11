Brüggen/Kempen : Taschendiebstähle in Supermärkten

Brüggen/Kempen In einem Brüggener Supermarkt wurde eine 76-Jährige bestohlen.

Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Taschendiebstähle in Supermärkten angezeigt. In Brüggen-Bracht kam es bereits Mittwoch zu einem Taschendiebstahl im Rewe-Markt an der Kaldenkirchener Straße. Hier hatte eine 76-jährige Brachterin gegen 16.30 Uhr ihre Tasche an ihren Rollator gehängt. Eine bisher unbekannte Frau nutzte eine günstige Gelegenheit, das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche zu stehlen. In Kempen wurde eine 81-Jährige am Donnerstag in einem Supermarkt gegen 12.30 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Hinweise erbittet die Kripo über Ruf 02162 3770.