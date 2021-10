Kriminalität in Viersen : Gleich mehrere Taschendiebstähle in der Innenstadt

Viersen Beim Einkaufen in der Innenstadt sind mehrere Kunden bestohlen worden. In einem Fall bemerkte auch ein Kassierer einen Diebstahl: Aus der Kasse waren 850 Euro entwendet worden.

Am Dienstag und Mittwoch hat die Polizei mehrere Fälle von Taschendiebstahl aufgenommen. Tatort sei vornehmlich die Viersener Innenstadt gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin am Donnerstag. In einem Fall, am Dienstag zwischen 12.45 und 13 Uhr, habe eine 74-jährige Anratherin nach dem Besuch eines Geschäfts in der Fußgängerzone bemerkt, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden sei. „Gegen 17 Uhr dann ließ eine 87-Jährige aus Viersen ihren Rollator kurz unbeobachtet im Casinogarten. Sie konnte bei ihrer Rückkehr noch zwei Männer weglaufen sehen, die sie aber nicht beschreiben kann“, berichtete die Sprecherin. Am Mittwoch habe eine 34-jährige Viersenerin um kurz nach 13 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße, nachdem sie bezahlt hatte, ihre Geldbörse in eine Wickeltasche gelegt – als sie in einem weiteren Geschäft kurz darauf habe bezahlen wollen, sei ihr aufgefallen, dass die Börse weg war. Ebenfalls am Mittwoch sei die Geldbörse einer 76-jährigen Dülkenerin auf dem Parkplatz eines Supermarkts entwendet worden. Sie beschrieb der Polizei zwei tatverdächtige Frauen: Eine habe lange dunkle Haare gehabt und einen schwarzen Mantel getragen, die andere sei mit einem beigefarbenen Mantel bekleidet gewesen. „Nicht aus einer Tasche, sondern aus einer Kasse entwendeten am Dienstag ein Unbekannter 850 Euro“, teilte die Polizeisprecherin außerdem mit. Der Kassierer beschrieb zwei Verdächtige: Einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren, der eine dunkle Trainingsjacke und dunkle Jeans getragen habe, sowie eine etwa 1,65 Meter große Frau mit schulterlangen Haaren. Sie habe eine dunkelbraune Jeans getragen. Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.