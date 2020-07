Diebstahl in Viersen : Taschendiebe bestehlen Frau im Supermarkt

Diebstahl in Viersen

Taschendiebe haben einer Frau in einem Supermarkt in Viersen die Geldbörse gestohlen (Symbolfoto). Foto: dpa

Viersen Die Täter stahlen Geld und persönliche Dokumente der 76-Jährigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 76-jährige Frau aus Viersen-Dülken ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in einem Supermarkt am Bruchweg bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen bisher unbekannte Täter das Portemonnaie mit Geld und persönlichen Dokumenten aus der Tasche der Frau, während sie einkaufte.