Martinsmarkt 2023 in Viersen Edle Taschen kaufen und damit Frauen-Projekte fördern

So muss es im Paradies aussehen, zumindest für alle, die schöne Taschen zu schätzen wissen: In Kartons und auf Bügeln hängen die unterschiedlichsten Taschen. Von der schmucken Börse für die Oper über die markante Henkeltasche in der Herbsttrendfarbe Pink bis zu Reise- und Sporttaschen reicht das Angebot. Im Lager von „Damenmoden Fritz Schmitz“ laufen die Vorbereitungen für die nächste Taschenbörse des „Zonta Clubs Viersen“. „Wir haben schon 800 Stück gesammelt“, sagt Gabriele Schmitt.