Tanzen in Viersen : Pläne für das Weihnachtsmärchen

2019 führten die Schüler der Tanzschule Fauth in der Festhalle „Alice im Wunderland“ auf. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Saskia Fauth weiß zwar noch nicht, wann sie ihre Tanzschule wieder öffnen darf. Doch ein Weihnachtsmärchen soll es auch in diesem Winter geben. Wenn nicht in der Festhalle, dann eben als Filmproduktion.

Das Stück ist ausgesucht, die Hauptrollen sind vergeben. Normalerweise würde Saskia Fauth jetzt rund 40 Schüler zu sich in die Tanzschule bestellen, ihnen bekanntgeben, welches Musical als Vorlage für das nächste Weihnachtsmärchen in der Viersener Festhalle dient – und endlich verraten, wer von ihnen welche Hauptrolle spielen soll. Doch wegen der Corona-Krise ist die Schule geschlossen. Saskia Fauth könnte die Schüler zwar per E-Mail informieren, aber: „Ich möchte sie gerne dabei sehen, wenn wir das veröffentlichen“, sagt die 50-Jährige. Also wartet sie erstmal noch ab, hofft, dass der Schulbetrieb bald wieder laufen darf, entwickelt Raumnutzungs- und Unterrichtskonzepte. „Besondere Herausforderungen brauchen immer auch besondere Lösungen“, sagt sie. Auch für das Wintermärchen arbeitet sie vorsichtshalber schon an einer Alternative, „für den Fall, dass wir die Festhalle nicht nutzen können“. Die Idee: „Dann machen wir einen Film daraus.“

Insgesamt rund 500 Tänzer beteiligen sich Jahr für Jahr an Fauths Weihnachtsmärchen, das im Dezember in der Festhalle aufgeführt wird. Mal basiert es auf einem Disney-Klassiker, mal auf ganz modernem Stoff. 2019 vertanzten die Darsteller „Alice im Wunderland“ – es war das mittlerweile schon 42. Weihnachtsmärchen der Tanzschule Fauth.

Info 2019 tanzte Alice im Wunderland Idee Ein dritter Advent ohne Weihnachtsmärchen der Tanzschule Fauth – „für viele Viersener wäre das wie Heiligabend ohne Tannenbaum“, sagt Ballettlehrerin Inge Fauth. Historie Saskia Fauths Mutter ist die Erfinderin des Weihnachtsmärchens, das Tanzschüler im Alter von etwa drei bis 30 Jahren seit 1977 Jahr für Jahr auf die Bühne der Festhalle bringen.

Saskia Fauth und ihr Team haben längst angefangen, das nächste Märchen vorzubereiten. Im Mai steht eigentlich immer das Teffen der Hauptdarsteller in der Tanzschule an, danach werden auch die anderen Darsteller informiert, nach den Sommerferien beginnen die Proben. Auch, wenn Saskia Fauth derzeit nicht weiß, wann sie ihre Schule überhaupt wieder öffnen kann: „Wir planen jetzt einfach mal weiter“, sagt sie. Es sei wichtig, Perspektiven zu haben, auch für die Kinder, ergänzt sie. Deshalb bieten Fauth und ihr Team auch kostenlos Online-Kurse an, so lange sie die Schüler nicht in den Sälen der Tanzschule unterrichten können.

Seit dem 15. März ist die Tanzschule Fauth geschlossen. Rund 50 Mitarbeiter konnten plötzlich nicht mehr Übungsstunden leiten, rund 500 Schüler nicht mehr in den vier Tanzsälen trainieren. Saskia Fauth hofft, dass sie im August, spätestens im September wieder Kurse halten darf. Darüber hinaus möchte sie in den Sommerferien Tagesworkshops anbieten, sozusagen als Ersatz für bisher ausgefallene Unterrichtsstunden. Ihr Raumkonzept habe sie auch schon bei der Stadtverwaltung vorgelegt, erzählt sie und ergänzt: „Ich kämpfe im Moment an ganz vielen Fronten.“

Rund 1000 Quadratmeter Fläche habe sie zur Verfügung, sagt Fauth. Ihre Tanzschule sei eine Bildungseinrichtung – also habe sie sich an den Vorgaben für Schulen orientiert, um ihr Raumkonzept zu entwickeln. „Ich habe auch einen Hygieneplan geschrieben.“ Jeder Saal habe einen Eingang und einen Ausgang. Ziel ist, dass in den Sälen Solotänze unterrichtet werden, die Schüler halten drei Meter Abstand voneinander. Auch Paartanz sei denkbar, „wenn zum Beispiel die Tanzpartner dem selben Haushalt angehören“, erklärt Fauth. Sie ist überzeugt: „Wir kriegen das hin. Wir sind es ja auch gewohnt, viele Menschen zu bewegen.“

Damit die Tanzschüler sich jetzt langsam auf das nächste Weihnachtsmärchen einstimmen können, möchte Fauth sie zumindest in Videos mit ersten Hintergrundinformationen versorgen. „Auch das ist total neu für uns“, sagt sie. Sollte die Festhalle nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung stehen, wird noch viel mehr gefilmt: Falls nötig, werden alle rund 50 Tänze, aus denen sich so ein Weihnachtsmärchen zusammensetzt, einzeln in den Tanzschulsälen aufgezeichnet und zusammengeschnitten. Platz für Kulissen ist ja auch dort, oder der Hintergrund wird digital bearbeitet.