Angebot in Niederkrüchten : Tanzcafé Elmpt bietet mehr als „Griechischen Wein“ und Torte

Angebot in Niederkrüchten

Niederkrüchten Im Tanzcafé Elmpt ist es voll: Rund 50 Männer und Frauen bewegen sich auf der Tanzfläche, auch ein Rollstuhl stellt kein Hindernis für aktive Teilnahme dar.

Gerd Smets sorgt an Keyboard und Mikrofon für den musikalischen Rahmen, Kaffee und Kuchen werden gereicht. Es ist gemütlich wie Zuhause, nur eben voller. Hits wie „Griechischer Wein“ oder das „Fliegerlied“ können alle mitsingen, viele tanzen auch dazu.

Doch es geht nicht nur um Chacha und Discofox: „Wir wollen das Thema Demenz in die Mitte der Gesellschaft tragen“, beschreibt Marion Küpper eine der Intentionen des Tanzcafés. Dazu gibt es an jedem dritten Sonntag im Monat eine Einladung ins evangelische Gemeindehaus Niederkrüchten. Seit fünf Jahren kommen an der Schillerstraße 1 Tanzbegeisterte bei Kaffee, Torte und Schlagern zusammen. Dabei sind Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, aber auch alle anderen, angesprochen.