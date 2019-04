Süchteln : Tanz und Gesang mit Sopranistin Marita Schneider

Süchteln Die Sopranistin Marita Schneider gab in der Königsburg ein Konzert. Begleitet von Florian Fleischmann sang sie Melodien aus Operetten und beliebte Volkslieder.

Mit zwölf Jahren bekam sie bei dem Komponisten Karl Seepe ihren ersten Gesangsunterricht, der meldete sie in Mannheim zu einem Wettbewerb an, bei dem sie den ersten Platz belegte – der Start ihrer Karriere. Dass es in Viersen eine Karl-Seepe-Straße gibt, ist ihr Erfolg und ein Dank an ihren früheren Ausbilder.