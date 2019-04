Veranstaltung in Viersen : Weiße Mainacht statt weiße Weihnacht

Auch farblich passend angezogen: Initiator Edi Tusch (rechts), seine Frau Dani und die Coverband Chilli auf der weißen Mainacht auf dem Remigiusplatz. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen Auch in diesem Jahr soll die weiße Mainacht die Stadt Viersen wieder in Partylaune versetzen. Im ersten Jahr waren 1500 Besucher auf dem Remigiusplatz erschienen und haben gemeinsam in die Nacht auf den ersten Mai gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rosa von Lobenstein

Zum dritten Mal in Folge wird Eduard Tusch in der Nacht auf den 1. Mai um 19 Uhr seine „weiße Mainacht“ auf dem Remigiusplatz in Viersen präsentieren. Wieder einmal wird ein weißer Fallschirm den Platz überspannen und für eine schöne Atmosphäre sorgen. Der Eintritt zur Mainacht ist wie in den vergangenen Jahren frei. „Die Gäste waren schon die letzten Male super zufrieden“, sagt Tusch.

Die Intention des Viersener Veranstalters war es, eine „Nacht für und mit Viersen“ zu veranstalten. Seinen Wein bezieht er beispielsweise erstmalig durch den Viersener Weinhändler La Cava und den Getränkeausschank an einem der Bierstände übernehmen erneut die Mitveranstalter der Pfadfinder St. Georg. Die Band Chilli soll „sowohl 20- als auch 70-Jährige mit ihrem Coverrock zum Feiern anregen“, so Tusch. Gegen 1 Uhr soll die Party dann langsam ausklingen.

Info Hier können Sie in den Mai tanzen Tanz in den Mai der St.GeorgSchützenbruderschaft Dülken, Beginn 19.30 Uhr, Schinkenhof, Waldnieler Straße 177, Dülken, der Eintritt ist frei. Tanz in den Mai, Beginn 20 Uhr, Königsburg, Hochstraße 13, Süchteln, der Eintritt ist frei. Rockig in den Mai tanzen mit der Band „Saitenkracher“ in der Rockschicht, 20.30 Uhr, Bahnhofstraße 55, Viersen, Vorverkauf zehn, Abendkasse zwölf Euro. Tanz in den Mai im Freigeist, Beginn 21 Uhr, Rintgerstraße 5, Viersen, Eintritt fünf Euro. „Rock in den Mai“ mit Schluff Jull in Elenis Musikcafé, 21.30 Uhr, Remigiusstraße 2A, Viersen, Karten (zehn Euro) an der Abendkasse.

Eduard Tusch hatte sich bei der Planung für dieses Jahr bewusst gegen eine zeitliche Verlängerung entschieden. „Wir wollen, dass die umliegenden Kneipen und Restaurants ebenfalls von unserem Fest und dem Besucheransturm profitieren“. 2017 waren unerwartet etwa 1500 Besucher zur ersten weißen Mainacht erschienen und feierten nach der Veranstaltung noch zahlreich in den umliegenden Gaststätten weiter. Im darauffolgenden Jahr waren aufgrund von starkem Regen „nur“ rund 400 Besucher auf dem Remigiusplatz erscheinen.

Tusch hatte sich zu Beginn seiner ersten Maifeierveranstaltung an dem Maifest auf dem Grefrather Dorfplatz orientiert. „Viersen hat auf so eine Veranstaltung nur gewartet“, so Tusch. Daraus sei in den vergangenen Jahren eine stimmungsvolle, schicke Veranstaltung entstanden. Eine Weinlounge, Bierbuden und ein Currywurststand werden am 30. April für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Eduard Tusch und seine Familie sind in diesem Jahr „allem gewappnet und gehen mit Euphorie an die bevorstehende Veranstaltung heran“.

Die Bezeichnung der „weißen Mainacht“ entstand aus einem Wortspiel um die „Weiße Weihnacht“. Tusch wollte dabei, dass anders als bei dem Begriff „Tanz in den Mai“ jeder weiß, um welche Veranstaltung es sich handelt, wenn seine Besucher von der „weißen Mainacht“ sprechen. Tuschs Events weiten sich von Jahr zu Jahr aus. Die weiße Mainacht sollte aber bewusst in der Stadt bleiben. „Die Veranstaltung steht, wie sie steht und das Ambiente ist sehr schön“, sagt Tusch.