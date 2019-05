Festhalle Viersen : Tanz ans Ende der realen Welt

Eine riesige weiße Fläche hat die Bühne verdeckt und ergießt sich über den Boden der Festhalle. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Mit „Geister-Fragment“ der Ben-J.-Riepe-Kompanie wurde die Festhalle Viersen zum Spielort des Festivals „TanzNRW“.

Der für die Sitzreihen vorgesehene Raum der Festhalle ist fast verschwunden. Eine riesige weiße Fläche hat die Bühne verdeckt und ergießt sich über den Boden der Festhalle. Darauf sitzen, liegen und stehen fünf Akteure in einem sparsamen Bühnenbild aus wenigen weißen Möbeln und dunklen Monitoren. Das Licht geht an und ist weiß. Extrem weiß. Es beginnt damit, dass Aaron Samuel Davis, Alejandro Russo, Eray Gülay, Simon Hartmann und Tyshea Suggs die Besucher mit Fragen (in englischer Sprache) und Aussagen, nicht mit Antworten, konfrontieren. Existenziellen Fragen und Statements. Die Minen der fünf Mitglieder der Ben-J.-Riepe-Kompanie bleiben unbewegt, ihre Bewegungen äußerst sparsam. Mal hebt sich eine Hand, wird die Position des Fußes verändert. Alles ist verlangsamt. Es wird 30 Minuten dauern, bis sich einer der Tänzer wirklich in Bewegung setzt.

Zum siebten Mal findet in diesen Tagen das Festival „TanzNRW“ statt. Zwischen Bonn und Münster werden in neun Städten experimentelle Tanzperformances gezeigt. In Viersen war die Ben-J.-Riepe-Kompanie mit ihrer Choreografie „Geister-Fragment“ zu Gast.

Info Zum dritten Mal in Viersen Foto: Julia Esch Ben J. Riepe war bereits 2015 mit „Der letzte Schrei“ in der Generatorenhalle und 2017 mit der Choreografie „Untitled: Persona“ anlässlich von „TanzNRW“ in Viersen zu erleben. Parallel dazu gab es eine Fotoausstellung von Ursula Kaufmann, die die Truppe in ihren vielfältigen Choreografien mit der Kamera begleitet hat.

„Was passiert, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, wer ich bin?“ „Glaubst Du an Gott?“ „Ich habe große Probleme, mich mit der Realität zu verbinden.“ „Ich brauche Schutz.“ „Du kannst sein und tun, was immer du möchtest.“ „Ich liebe das Internet.“ Jede Figur spricht für sich. Es gibt keine Dialoge. „Vielleicht ist das Leben nicht real. Wir alle träumen.“ „Bin ich ein Produkt?“ „Ich habe keine Geheimnisse. Ich lebe online.“

Die Fragen und Aussagen nehmen kein Ende, sie sind drängend, beeindruckend und bedrückend. Der Sound von Misagh Azimi begleitet die Worte mit einem drängenden Klang, der sich im Verlauf der Performance steigern wird.

Ben J. Riepe untersucht in seiner mit Daniel Ernesto Mueller entwickelten Choreografie das Verhältnis von Tanz, bildender Kunst, Musik und Digitalität. „Geister-Fragment“ verändert sich je nach dem Ort der Aufführung. Die Geister sind laut Riepe die Geister der Vergangenheit und Zukunft, der Realität und Virtualität. Ebenso flüchtig wie ein Geist wird sich die Performance am Ende auflösen: in Licht und Nebel.

Aber zuvor eskalieren die so bedächtigen Bewegungen der Tänzer und der Tänzerin in einen entfesselten, gewaltigen Bewegungsablauf, bei dem die Menschen aneinander zerren, übereinander hinweg steigen, miteinander ringen, die Möbel auf der Bühne in ihren Kampf einbeziehen. Sie scheinen an ein Ende ihrer realen Welt angekommen zu sein. Der Nebel verschluckt sie.