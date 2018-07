Tannenbaum und Gartenzwerge: Das Festivalleben bei "Eier mit Speck" in Viersen

Viersen Die Musik auf der Bühne ist nur der Soundtrack für das spezielle Festivalleben bei „Eier mit Speck“. Denn es gibt Dinge, die sind wichtiger als die Bands

Das hohe Spielniveau kommt nicht von ungefähr: Wie am gesamten langen Wochenende ist auch am Morgen nach Heiligabend den Männern nur ein Radler erlaubt. Danach ist selbstverständlich nur noch der Konsum von vollwertigem Gerstensaft zulässig, und das „Mädchenbier“ bleibt wieder den Damen vorbehalten. Die fügen sich in die ihnen zugewiesene Rolle, und man meint zu spüren, wie sie förmlich aufgehen in ihrer Berufung, ihren Helden, den Rittern von der würdigen Gestalt, seelischen Rückhalt zu geben in diesen Tagen der streng reglementierten Rituale.