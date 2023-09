Chance für Schüler Talentscouts kommen nach Viersen

Auch die Hochschule Niederrhein (HSNR) plant erstmals, Berater in die Schulen im Kreis Viersen zu schicken. Dies ist möglich, weil die Hochschule jetzt neu in das Talentscouting-Programm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft aufgenommen wurde. Mit einer Förderung von rund 50.000 Euro werden drei Stellen für Talentscouts finanziert. Ab 1. November sollen sie ausgewählte Jugendliche in der Oberstufe beraten und mit ihnen Ideen für die berufliche Zukunft entwickeln. Sie sind nicht nur an Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien im Kreis Viersen aktiv, sondern auch in Mönchengladbach und Krefeld. Bisher wurden über dieses Programm mehr als 35.000 Talente gefördert.