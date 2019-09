Schwalmtal : Fotos als verwirrendes Versteckspiel

Schwalmtal Zu den Tagen der Kunst zeigt Stefanie Minzenmay ungewöhnliche Porträts in der Bethanien-Kapelle.

Zwischen den zart farbigen Kapellen-Fenstern im Bethanien-Kinderdorf in Waldniel hängen großformatige Fotografien. Farblich zurückhaltend und formal reduziert, zeigt jede von ihnen eine junge Frau (oder ein junges Mädchen?). Doch so sicher kann man nicht sein, denn: Der Betrachter erkennt alle Details der Kleidung und der Körperhaltung.

Aber das Wichtigste, das, was uns den Menschen nahebringt und erklärt, das enthält die Fotografin Stefanie Minzenmay uns in ihren Porträts vor: Jedes Gesicht ist von den langen Haaren der Porträtierten kunstvoll verdeckt, indem sie entweder von hinten nach vorne oder um den Kopf festgesteckt wurden.

Am Samstag und Sonntag wird ganz Schwalmtal zur Kunstmeile. Schon heute können an einigen Orten überraschende Kunstwerke entdeckt werden. Wie die Fotografien in der Kapelle von Bethanien an der Ungerather Straße. „Privacy – Protect Yourself!“ heißt die Porträtserie, die die Neusserin Stefanie Minzenmay 2014 begonnen hat.